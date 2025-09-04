Otogarlarda tatil dönüşü telaşı başladı! Otobüs firmaları ek seferler koydu

Tatilciler ve öğrenciler İstanbul’a dönüyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı. Otobüs firmaları ek seferlerle önlem alıyor. Firmaları, talebi karşılamak için yaklaşık 200 ek sefer koydu.

Dönüş yoğunluğu otogarlarda hareketliliği artırdı

Tatilden dönenler ve okul hazırlığı yapanlar şimdiden otogarlarda yoğunluk oluşturuyor. Bilet talebine yetişemeyen otobüs firmaları ek seferleri devreye aldı.

Hafta sonu yoğunluk daha da artacak

Yoğun talebi karşılamak için yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi veren Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, "Pazartesi okullar açılıyor. Vatandaşlarımız memleketlerinden veya tatil yerlerinden İstanbul'a dönüş yapıyor. Dönüşler hızla başladı. Asıl hafta sonu yoğunluk bekleniyor” dedi.

“Mevzuata uygun firmalarla seyahat edin”

Yolcuların rahat etmesi ve mağduriyet yaşamamaları için tedbirleri devreye aldıklarını belirten Kahraman, “Günde ortalama 450 sefer düzenliyoruz, hafta sonu için talebe uygun olarak 200 civarında ek sefer açtık. Vatandaşlarımıza taşıma mevzuatına uygun şekilde sefer düzenleyen firmaları tercih etmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.