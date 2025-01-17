Otogarlarda yarıyıl tatili hareketliliği başladı!

Okullarda iki hafta sürecek yarıyıl tatilinin başlamasının ardından bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu.

Memlekete yolculuk başlıyor

Öğrencilerin karnelerini almasıyla hazırlıklarını tamamlayan aileler, öğlen saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek üzere otogara gelmeye başladı.

Otobüslerde bilet bulma sorunu yok

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için oğluyla Bursa'ya gideceğini belirten Nilüfer Atilla Aksay, bilet bulma konusunda sorun yaşamadığını ifade etti.

Tatil için memleketlerine gidiyorlar

Aksay, "Tatil başlar başlamaz oğlumu anneannesinin yanına götürüyorum. Orada yeğenimin düğünü var. Biz de heyecanla toplandık, Bursa'ya gidiyoruz. 10 gün orada kalmayı planlıyoruz." dedi.

Mensule Yavuz ise oğlunun karnesini almasının ardından ailece Edirne'ye gittiklerini dile getirerek, bilet bulmakta zorluk yaşamadıklarını ve iki hafta sonra geri dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Otogarda yarıyıl tatiliyle başlayan hareketliliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.