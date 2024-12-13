Otomobil alev aldı: 4 kişi hayatını kaybetti
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
AA
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Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.
Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
4 kişi yanarak öldü
Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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