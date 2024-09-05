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Otomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandı

Kırklareli'de bir otomobil bagajında 2, bir minibüste ise 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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Otomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları denetimde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücüsünün kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca sonucu durdurulan aracın bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı.

 

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