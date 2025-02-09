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Otomobil üst geçitten düştü: Yaralılar var!

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Otomobil üst geçitten düştü: Yaralılar var!
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Tarsus'ta sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 ES 349 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çukurova Uluslararası Havaalanı bağlantı yolundaki üst geçitten alt yola düştü.

2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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