  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Takip Et

Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı

Ford Motor Company, 2020-2022 model F-250, F-350 ve F-450 serilerinde, geri görüş kamerasının belirli ışık koşullarında hatalı görüntü vermesi nedeniyle 291 binden fazla aracı kapsayan geri çağırma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Takip Et

Ford Motor Company, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) uyarısının ardından güvenlik riski oluşturan bir arıza nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Sorunun, araçlarda bulunan 360 derece görüş kamerasındaki yazılım hatasından kaynaklandığı ve bazı ışık koşullarında görüntünün hatalı yansıtılmasına neden olduğu açıklandı.

Yetkililer, bu hatanın sürücünün aracın arka bölgesini net görememesine yol açarak kaza riskini artırabileceğini bildirdi. Geri çağırmadan etkilenen modeller, 2020-2022 model F-250 SD, F-350 SD ve F-450 SD pickup'ları kapsıyor.

JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilirJPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilirKüresel Ekonomi

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 450 ton yulaf alacakTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 450 ton yulaf alacakEkonomi

 

 

Gündem
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak