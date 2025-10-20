Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Ford Motor Company, 2020-2022 model F-250, F-350 ve F-450 serilerinde, geri görüş kamerasının belirli ışık koşullarında hatalı görüntü vermesi nedeniyle 291 binden fazla aracı kapsayan geri çağırma kararı aldı.
Ford Motor Company, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) uyarısının ardından güvenlik riski oluşturan bir arıza nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Sorunun, araçlarda bulunan 360 derece görüş kamerasındaki yazılım hatasından kaynaklandığı ve bazı ışık koşullarında görüntünün hatalı yansıtılmasına neden olduğu açıklandı.
Yetkililer, bu hatanın sürücünün aracın arka bölgesini net görememesine yol açarak kaza riskini artırabileceğini bildirdi. Geri çağırmadan etkilenen modeller, 2020-2022 model F-250 SD, F-350 SD ve F-450 SD pickup'ları kapsıyor.