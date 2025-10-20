Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı

Ford Motor Company, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) uyarısının ardından güvenlik riski oluşturan bir arıza nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Sorunun, araçlarda bulunan 360 derece görüş kamerasındaki yazılım hatasından kaynaklandığı ve bazı ışık koşullarında görüntünün hatalı yansıtılmasına neden olduğu açıklandı.

Yetkililer, bu hatanın sürücünün aracın arka bölgesini net görememesine yol açarak kaza riskini artırabileceğini bildirdi. Geri çağırmadan etkilenen modeller, 2020-2022 model F-250 SD, F-350 SD ve F-450 SD pickup'ları kapsıyor.