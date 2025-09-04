Otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Marmara'da teknesi battıktan sonra kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın Sahil Güvenlik tarafından tam 31 gün sonra denizden çıkarılan cesedi Bursa Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda ROV ile yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19:25 sıralarında satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden alındı.

Elleri ve yüzü balıklar tarafından parçalanmış

Ne oldu?

Halit Yukay'ın sahibi olduğu "Graywolf" isimli yat, 4 Ağustos'ta Yalova'dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi'nde battı.

19 gün sonra 23 Ağustos tarihinde Erdek açıklarından denizin 68 metre derinliğinde Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen bir ceset tespit edildi.

Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış cesedin çıkarılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından o tarihte çalışmalara başlandı. Ancak deniz dibindeki akıntı ve görüşün kötü olması sebebiyle cesedin izi bir kez daha kaybedildi.

12 gün süren çalışmalar sonrasında Yukay'ın cesedi TCG Alemdar gemisi tarafından ROV cihazıyla yeniden tespit edilip saat 19.25 sularında ikmalli dalış sistemi ile dalgıçlar tarafından kazanın ardından 31 gün sonra yüzeye çıkarıldı.

Önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen Yukay'ın cesedi ardından cenaze aracına koyularak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkışında gazetecilerin görüntü almaması için bir kişinin araç sürücülerine "Uzunları yakın, gözlerine tutun, gözlerini alın, çekemesinler" şeklinde komut vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dün gece saat 23,30 sularında Bursa Adli Tıp Morguna getirilen Halit Yukay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

