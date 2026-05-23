Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu



Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Sakarya Valiliği koordinesinde alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artıracak. Trafik güvenliği başta olmak üzere birçok noktada önlemleri üst seviyeye çıkaran ekipler, Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma bünyesinde 491 ekip, 103 araç, 4 dron, 1 bot ve 2 bin 563 personelle sahada görev yapacak. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapması için denetimlerini sıklaştıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.