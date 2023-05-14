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Oy sayımı devam ediyor: İşte sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandıktan sonra oy sayım işlemine geçildi. Açılan sandık oranı yüzde 60'ı aştı. İşte oy sayımında son durum...

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra oylar sayılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarının 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışıyor.

AA'nın güncel verileri:

AÇILAN SANDIK: %85,9

ERDOĞAN: %50,27

KILIÇDAROĞLU: %43,9

OĞAN: %5,3

İNCE: %0,48

ANKA'nın güncel verileri:

AÇILAN SANDIK: %81,39

ERDOĞAN: %48,50

KILIÇDAROĞLU: %45,7

OĞAN: %5,3

İNCE: %0,4

AA ve ANKA'dan gelen güncel sonuçlar için tıklayın:

 

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