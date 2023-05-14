Oy sayımı devam ediyor: YSK son verileri paylaştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra oylar sayılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarının 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85’tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir.” dedi.

AA'nın güncel verileri:

AÇILAN SANDIK: %97,08

ERDOĞAN: %49,37

KILIÇDAROĞLU: %44,94

OĞAN: %5,25

İNCE: %0,44

ANKA'nın güncel verileri:

AÇILAN SANDIK: %99,80

ERDOĞAN: %49,25

KILIÇDAROĞLU: %45,05

OĞAN: %5,29

İNCE: %0,4

AA ve ANKA'dan gelen güncel sonuçlar için tıklayın: