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Oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy sayım işlemine geçildi. Paylaşılan ilk sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 49,8, Kılıçdaroğlu yüzde 45,1, Oğan yüzde 4,6 oranında oy aldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra oylar sayılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarının 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Gelen ilk sonuçlara göre, Cumhur İttifkı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,7, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,0, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 4,8 oranında oy aldı. Açılan sandık oranı yüzde 4,8.

Partilerin güncel oy dağılımları:

(ANKA)

 

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