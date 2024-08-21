“Oyun bittikten sonra kural değişiyor, bilsem yatırım yapmazdım”

Hüseyin GÖKÇE

Enerji sektörünün yükselen yıldızlarından güneş enerjisi alanında yeni bir yatırıma imza atan izleyicimiz, dolar cinsinden gerçekleştirdiği yatırımı hayata geçirirken kredi kullanmış.

Enflasyon düzeltmesine yönelik en temel eleştirilerden birisi, yatırımcı şirketlerin eğer yatırım için dış kaynak kullandılarsa, daha yatırım hayata geçmeden enflasyon düzeltmesi sonucu vergiyle karşılaşmalarıydı.

İşte bu yatırımcının başına da aynı şey gelmiş. Aldığı krediyi hiç harcamamış gibi vergi istendiğine dikkat çeken yatırımcı, buna karşılık paranın geldiği gibi doğrudan yatırıma gittiğini söylüyor.

Enflasyon düzeltmesine yönelik eleştirisini ise ilginç kelimelerle ifade ediyor. “Bugüne kadar yönetimi eleştirirken hep ‘oyun içinde kural değiştiriyor’ diyorduk. Fakat burada iş daha ileriye gitti, bitmiş oyunun sonunda geriye dönük kural değişiyor”

Üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarına da enflasyon düzeltmesiyle ilgili yeterince ses çıkarmadıkları gerekçesiyle eleştiriler getiren yatırımcı, yatırım için yola çıktığında bir pişmanlığının daha altını çiziyor ve “Ben böyle olacağını bilsem yatırım yapmazdım veya illa da yapacaksam, USD kredi kullanmak yerine evimi satar yatırım yapardım, daha kârlı çıkardım” değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan yeni Orta Vadeli Program (OVP) çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konudaki en uzun mesaisini önceki gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) verdi.

Özel sektörün çatı kuruluşu TOBB’un yöneticileri, doğal olarak enflasyon muhasebesiyle ilgili sıkıntılarını birinci ağızdan Yılmaz’a ilettiler. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, aktarılan sorunları dikkatle dinleyen Cevdet Yılmaz’ın taleplere yönelik, kendisini bağlayacak nitelikte somut bir mesaj vermediği aktarıldı.