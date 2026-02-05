Oyun sektörü için yeni düzenleme hazırlığı gündemde

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, oyun sektörüne yönelik hazırlanan yeni düzenleme çalışmaları ve olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkin, taslak düzenlemenin içeriği ve izlenecek sürece dair, kamuoyunda oluşan endişeleri azaltmayı amaçlayan bilgiler paylaştı.

Taslakla ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haberlerin oyuncular arasında kaygıya neden olduğunu ifade eden Erkin, TOGED olarak süreci yakından takip ettiklerini ve ilgili kamu kurumlarıyla temas halinde olduklarını belirtti. Erkin, sektör temsilcilerinin görüşlerinin de sürece dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"Taslak ise hala 'son halini almış' bir metin değil"

Erkin, "Her şeyden önce bu konu yeni değil, yaklaşık 10 yıldır farklı kurumlarda oyunlara yönelik bir düzenleme gelmesi konuşuluyor. Son iki yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da talepleriyle taslak hazırlığı daha somut bir gündem haline geldi. Taslak ise hala 'son halini almış' bir metin değil." dedi.

Şu an dolaşan parçalı bilgilerle kesin yorum yapmanın sağlıklı olmadığını vurgulayan Erkin, metin hazır hale gelince şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Kademeli süreç ve platformlara tanınan çözüm şansı

"Taslak oyunlara 'büyük bir yasak/engelleme' mi getiriyor?" sorusuna karşılık Ali Erkin şu yanıtı verdi:

"Gördüğümüz kadarıyla hayır. Taslağın ana gövdesi 15 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımıyla ilgili. Oyunlara ilişkin bölüm sınırlı sayıda maddeden oluşuyor. Ayrıca kamuoyunda dolaşan 'platformlar bir gecede kapatılacak' endişesi de gerçekçi değil. Taslak mantığı, ani kapatma yerine kademeli bir sürece işaret ediyor: Bilgi talebi, uyarı, tebliğler, idari adımlar, sınırlı tedbirler ile aylar sürecek bir süreç sonunda ciddi kısıtlamalar uygulanacak şeklinde oluşturulmuş. Bu da mevcut durumdan farklı olarak oyun platformlarına en azından sorunları görüşme ve çözme şansı tanıyacak."

Dijital oyunlara özel bir regülasyon bulunmadığı için mevcut durumda 5651 sayılı yasa hükümlerinin uygulandığını belirten Erkin, bu yapının savcılık kararlarıyla tek adımda erişim engeli gibi sonuçlar doğurabildiğini ifade etti. Oyunlara özel bir çerçeve çizilmesinin bu belirsizliği azaltabileceğine dikkat çekti.

Yaptırım takvimi ve uygulama süreci

Düzenlemenin çok hızlı yürürlüğe gireceği ve hemen cezaların başlayacağı yönündeki algının doğru olmadığını söyleyen Erkin, takvimle ilgili şu bilgileri verdi:

"Metin halen taslak aşamasında ve görüşmeler devam ediyor. Yasa çıksa bile uygulama detaylarını belirleyen bir yönetmelik hazırlanması gerekecek. Bu yüzden kısa vadede 'hemen yaptırım' gibi bir durum beklenmemeli. Ayrıca kullanıcı sayısı düşük veya dönemsel çalışan bazı yayıncı launcher yazılımlarının kapsam dışında kalacağını öngörüyoruz. Yasaya dair yönetmelik hazırlandığında bu daha net ortaya çıkacaktır."

Yaş derecelendirmesi ve teknik kriterler

Taslakta yaş derecelendirmesi, ebeveyn denetimi ve Türkiye’de temsilci bulundurma gibi üç ana başlığın öne çıktığını belirten Erkin, ulusal bir derecelendirme sistemi kurulması yönünde bir madde bulunmadığını kaydetti.

PEGI gibi uluslararası sistemlerin zaten işlediğini hatırlatan Erkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk ikisi zaten sektörün uzun süredir uyguladığı alanlar. Burada kritik olan, uygulamanın teknik gerçeklerle uyumlu yazılması. Bu olduğu sürece zaten oyun platformlarımızın mevcut uygulamaları yeterli olacaktır. Yasa taslağında ulusal bir derecelendirme sistemi kurulması yönünde bir madde bulunmuyor. PEGI gibi uluslararası sistemler ve platformların kendi derecelendirmeleri zaten çalışıyor. Bizim dikkat çektiğimiz teknik risk ise şu: Yaş derecelendirmesi olmayan oyunlar için 'kaldırma' talebi oluşursa, bu yönetilemez bir alana gidebilir. Çünkü sektörde derecelendirmesi olmayan içerikler pratikte 18+ kabul edilip çocuklara sunulmuyor zaten. Bunun yeterli önlem olarak kabul edilmesi gerektiğini ilettik."

Oyun sürelerinin yazılım seviyesinde kısıtlanmasının korsan kullanımı tetikleyebileceğini savunan Erkin, bu kontrollerin cihaz seviyesinde yapılmasının daha sağlıklı olacağını yetkililerle paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye temsilciliği ve Roblox'un durumu

Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğunun ağır mali yükler getirecek bir model olmadığını belirten Erkin, temel amacın hukuki ve idari konularda bir muhatap bulunabilmesi olduğunu söyledi.

Ali Erkin şu ifadeleri kullandı:

"Yasa yürürlüğe girip uygulanabilir bir çerçeve oluştuğunda, uyumluluk sağlayan platformların yeniden erişime açılmasının önü daha net şekilde açılacak. Bu kapsamda Roblox’un yeniden erişime açılmasının önündeki temel engelin de mevcut yasal boşluk olduğunu düşünüyoruz."

Sektörün teknik gerçekleriyle uyumlu bir dil oluşturulması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erkin, kamuoyuna yansıyan yerli derecelendirme ve ek vergi gibi iddiaların mevcut taslak çerçevesinde yer almadığını sözlerine ekledi.