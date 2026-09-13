Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında oyuncu Çağla Boz’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Notbir'in haberine göre operasyon kapsamında ekipler Çağla Boz'un evinde arama yaptı. Aramada hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.
Çağla boz kimdir
1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Boz, eğitim hayatını da İstanbul'da sürdürdü. Kariyerine modellik yaparak başlayan Boz, 5 Eylül 2019'da New York Fashion Week'te podyuma çıktı.
Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve fimlerinde rol alan Çağla Boz, Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat verdi.