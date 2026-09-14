Oyuncu Çağla Boz’un da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul’da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
3 kişi gözaltına alınmıştı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.a