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Oyuncu Çağla Boz’un da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Haber Merkezi
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Oyuncu Çağla Boz’un da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi
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'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.a