Oyuncu Çağla Boz ve 2 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Son operasyonda, aralarında tanınmış bir ismin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki rolüyle tanınan Doğukan Güngör’ün de aralarında olduğu 14 kişinin yapılan uyuşturucu testlerinde pozitif sonuca rastlandı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'kokain' maddesi tespit edildi.