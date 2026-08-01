Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi

92 yaşında hayata veda eden oyuncu Can Kolukısa'nın acı haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.



“Züğürt Ağa”, “Kapıcılar Kralı”, “Postacı”, “Asılacak Kadın” gibi Yeşilçam filmlerinin yanında akıllara kazınan “Asmalı Konak”, “Yabancı Damat”, “Hanımın Çiftliği”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin”, “İnci Taneleri” gibi dizilerde de rol alan Can Kolukısa'nın ölümü sevenleri ve sanat dünyasını yasa boğdu.



Can Kolukısa'nın ailesi sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri kullandı.



Can Kolukısa kimdir?

1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi birçok topulukla çalışan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı.