  3. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yargılandığı "boykot" davası ertelendi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yargılandığı "boykot" davası ertelendi

“Boykot” çağrısı soruşturması kapsamında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, hâkimin rahatsızlığı ve salonun yetersizliği gerekçesiyle ertelendi.

Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen soruşturmada, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün görülecekti.

Hâkim, “hastayım” dedi, duruşma salonunun yetersizliğini de ifade ederek duruşmayı erteledi

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre duruşma öncesinde avukatlar, “Bizden mazeret toplatılıyor” derken, hâkim “avukatlar mazeretlerini sunuyor, gelen olursa duruşmayı görürüz” dedi.

Ardından hâkim, “Ben zaten hastayım, duruşma bugün görülmeyecek” diyerek duruşmanın erteleneceğini ifade etti.

Duruşma salonunun yetersiz olmasını da erteleme kararına gerekçe olarak gösteren hâkim, duruşmanın görülmeyeceğini söylemesinin ardından sıradaki daha az sanıklı farklı dosyaları görmeye devam etti. Yeni duruşma tarihinin gün sonunda belirleneceği ifade edildi.

