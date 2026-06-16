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Oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Genç yaşta gelen bu ani vefat, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden etkiledi. Sanat dünyasında geniş yankı uyandıran bu kayıp sonrası, cenaze programı da netleşmeye başladı.

Haber Merkezi
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Oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle tanınan Ece İrtem hayatını kaybetti.

"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Ece İrtem'in acı haberi sanat camiası ve hayranlarını derinden üzdü.

35 yaşındaki Ece Ertem' evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu değerlendiriliyor. İrtem'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun annesiyle birlikte evinde olduğu sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Soruşturma devam etmektedir"

Gökkoyun, açıklamasında "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze programı netleşti

Otopsi için Adli Tıp’a götürülen Ece İrtem’in cenazesinin emekli savcı olan babası tarafından teslim alınacağı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, yeni bir değişiklik olmazsa genç oyuncu çarşamba günü (17 Haziran) ailesinin ve akrabalarının yaşadığı İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

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