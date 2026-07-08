Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

"Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid", "Kuruluş Osman" gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu, Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği, bu miktarın 395 miligram/desilitre (mg/dl) olduğu ve ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde meydana geldiğinin belirtildiği öğrenildi.

Ece İrtem kimdir?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi yazı işleri müdürü, babası savcı olan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.

Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.