Oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını açıkladı: 'Bu filmi çekiyoruz' dedim

Oyuncu Erkan Can, Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Oyuncu programda, nasıl dolandırıldığını anlattı.

Oyuncu, "Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi. Ben uyku sersemi veriyorum, ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" ifadelerini kullandı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Kıssadan hisseye yüzde 20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'Ne yapıyorsun?' dedi ve o ana kadar 9 bin dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o film de dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."

Can sözlerini "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek sonlandırdı.