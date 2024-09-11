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Oyuncu Erkan Can'dan dolandırılma itirafı: 9 bin dolarımı aldılar

'Meşru Gayrimeşru" filminin ön gösterimi önceki gün Zincirlikuyu'da yapıldı. Filmin başrolünde yer alan Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım" dedi.

Haber Merkezi
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Oyuncu Erkan Can'dan dolandırılma itirafı: 9 bin dolarımı aldılar
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Oyuncu Erkan Can, önceki gün 'Meşru Gayrimeşru' filminin Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da düzenlenen ön gösterimindeydi.

Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını itiraf etti. 

"Adam şimdi cezaevinde"

Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.

Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği 'Meşru Gayrimeşru' filmi, 27 Eylül'de vizyona girecek.

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