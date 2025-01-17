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Oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı: 'Türkiye'de de hesap sorulsun'

Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay da "Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" dedi, Apple'a tazminat davası açtı.

Haber Merkezi
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Oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı: 'Türkiye'de de hesap sorulsun'
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. 

Oyuncu Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay da Apple'a dava açtı. 

Firmanın telefonunu kullanan 52 yıllık avukat, evli ve 2 çocuk babası Senih Özay, avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı. 

Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı.

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, davayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.

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