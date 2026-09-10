Oyuncu Melisa Döngel’i trafikte silahla göstermişti, tutuklandı

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Şüphelinin taşıma ruhsatlı tabancasına el konulurken, adliyeye sevk edilen 45 yaşındaki A.Ö. tutuklandı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü, trafik akışının olduğu caddede duraklayarak Melisa Döngel'e silah gösterdi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Silaha el konuldu

Çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün A.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konuldu.

Tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye 'Yasak yerde duraklama', 'Saygısızca araç kullanma' ve 'Muayenesiz araç kullanma' suçlarından da idari para cezası uygulandı.