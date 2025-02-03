Oyuncu Melisa Sözen ifadeye çağrıldı

Oyuncu Melisa Sözen’in 2016’da Fransa’da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye’ye döndüğünde ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi

"Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben ’ajan’ rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye’de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.