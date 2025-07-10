  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oyuncu Müjde Uzman CİMER’e şikayet edildi: İnanılmaz diyerek tepki gösterdi
Takip Et

Oyuncu Müjde Uzman CİMER’e şikayet edildi: İnanılmaz diyerek tepki gösterdi

Oyuncu Müjde Uzman, bahçesinde sokak kedilerini beslediği için bir komşusu tarafından CİMER’e şikayet edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Müjde Uzman CİMER’e şikayet edildi: İnanılmaz diyerek tepki gösterdi
Takip Et

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Alev karakteriyle tanınan oyuncu Müjde Uzman, sokak kedilerini kendi bahçesinde beslediği gerekçesiyle bir komşusu tarafından CİMER’e şikâyet edildi. Şikayetin ardından zabıta ve veteriner ekiplerinin evine geldiğini söyleyen Uzman, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Hayatımda ilk kez CİMER’e şikayet edildim”

“Hayatımda ilk kez CİMER’e şikayet edildim” diyen oyuncu, kedileri kendi özel alanında hijyenik ve kontrollü şekilde beslediğini belirtti. Şikayetin gerekçesinin, “kedilerin komşu bahçelere pislemesi” olduğunu aktaran Uzman, “Kedinin nereye kaka yaptığını ben mi takip edeceğim gerçekten?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Müjde Uzman açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti kalkıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten.”

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştiCHP'de Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştiGündem

 

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak: “Ev tekstili Türkiye ekonomisinin lokomotifidir”TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak: “Ev tekstili Türkiye ekonomisinin lokomotifidir”Tekstil

 

Gündem
İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişimi sonrası DMM’den dezenformasyon uyarısı
İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişimi sonrası DMM’den dezenformasyon uyarısı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Ayasofya” paylaşımı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Ayasofya” paylaşımı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak
Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak
DEM Parti yenileniyor: İsim, logo ve seçmen çizgisi değişiyor
DEM Parti yenileniyor: İsim, logo ve seçmen çizgisi değişiyor
İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi
İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi