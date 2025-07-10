Oyuncu Müjde Uzman CİMER’e şikayet edildi: İnanılmaz diyerek tepki gösterdi

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Alev karakteriyle tanınan oyuncu Müjde Uzman, sokak kedilerini kendi bahçesinde beslediği gerekçesiyle bir komşusu tarafından CİMER’e şikâyet edildi. Şikayetin ardından zabıta ve veteriner ekiplerinin evine geldiğini söyleyen Uzman, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Hayatımda ilk kez CİMER’e şikayet edildim”

“Hayatımda ilk kez CİMER’e şikayet edildim” diyen oyuncu, kedileri kendi özel alanında hijyenik ve kontrollü şekilde beslediğini belirtti. Şikayetin gerekçesinin, “kedilerin komşu bahçelere pislemesi” olduğunu aktaran Uzman, “Kedinin nereye kaka yaptığını ben mi takip edeceğim gerçekten?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Müjde Uzman açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti kalkıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten.”