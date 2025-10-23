  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Takip Et

Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek

Oyuncu Ozan Güven'e, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan verilen 1 yıl 15 aylık hapis cezası onandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Takip Et

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (istinaf), sanık Güven'e, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesince "silahla kasten yaralama" suçundan verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası kararına yönelik incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydetti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 1 yıl 15 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygun olduğunu belirten daire, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Karar üzerine Güven'in açık cezaevine gireceği öğrenildi.

Davanın geçmişi

Kamuoyuna yansıyan "şiddet" iddialarıyla ilgili Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven'in "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilip tek dava haline getirilmişti.

Davaya bakan İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Güven'i, "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırmış, "hakaret" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise beraat kararı vermişti.

Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan beraatine hükmetmişti.

Dosya itiraz üzerine istinafa taşınmıştı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduOyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduGündem
Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)Dünya
Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!Gündem
En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi...En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi...Ekonomi

 

Gündem
Can Holding soruşturması: Sulh ceza hakimliğinin karar yazısında çarpıcı detaylar
Can Holding soruşturması: Sulh ceza hakimliğinin karar yazısında çarpıcı detaylar
Aydın'da alarm: 9 mahalle karantinaya alındı!
Aydın'da alarm: 9 mahalle karantinaya alındı!
İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp
İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp
CHP'nin itirazı reddedildi: Bayrampaşa'da seçim tarihi belli oldu
CHP'nin itirazı reddedildi: Bayrampaşa'da seçim tarihi belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Tamirhanede çıkan yangında otomobil alev topuna döndü: 2 kişi yaralandı
Tamirhanede çıkan yangında otomobil alev topuna döndü: 2 kişi yaralandı