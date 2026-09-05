Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

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Tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.

Kendisinden perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., ünlü oyuncuyu kontrol etmek amacıyla ikametine gittiğinde Kılıç'ı salondaki koltukta oturur halde ve hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda 51 yaşındaki sanatçının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Vücudunda morluklar tespit edildi

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirlendi.

Cenazenin kesin ölüm sebebi ve olayın ayrıntıları adli tıp incelemesi sonucunda aydınlatılacak.

Kız arkadaşı lenf kanseri tedavisi gördüğünü belirtti

Polis tarafından ifadesine başvurulan Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri hastası olduğunu ve birkaç gündür kendisine telefonla ulaşamadığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.