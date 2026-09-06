Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümü şüpheli olarak kayda geçti
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Vücudunda darp veya yara izine rastlanmayan Kılıç'ın ölümü evde bulunan maddeler nedeniyle şüpheli olarak kayda geçerken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ikamet eden 51 yaşındaki Kılıç'ın arkadaşları, kendisinden iki gündür haber alamamaları üzerine evine gitti.
Kılıç'ı salonundaki koltuk üzerinde hareketsiz bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü "şüpheli" olarak kayda geçti
Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. İlk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadığı belirtildi.
Öte yandan evde, sigara kağıtlarının bulunduğu bildirildi. Evde bulunan maddeler nedeniyle Kılıç’ın ölümü emniyet kayıtlarına “şüpheli ölüm” olarak geçti.
Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor. İncelemelerin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Lenf kanseri olduğu belirtildi
Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.
Polis ekipleri, Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.