  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşüne tepki gösterdi, polis müdahale etti
Takip Et

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşüne tepki gösterdi, polis müdahale etti

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Ünlü isim polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşüne tepki gösterdi, polis müdahale etti
Takip Et

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.

Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı. Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.

Kadın istihdamı için yeni adım: Doğum izni ve destekler artıyor! Teklif ne zaman yasalaşacak?Kadın istihdamı için yeni adım: Doğum izni ve destekler artıyor! Teklif ne zaman yasalaşacak?Ekonomi
Benzin ve motorine zam bekleniyor: İşte 9 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam bekleniyor: İşte 9 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve yaralılar varAntalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve yaralılar varGündem
ABD Başkanı Trump: Savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğizABD Başkanı Trump: Savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğizDünya

 