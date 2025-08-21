  1. Ekonomim
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte mekan sahibine söylediği sözler (Video)

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Ufuk Bayraktar'ın mekan sahibiyle konuştuğu anların videosu da ortaya çıktı. Videoda Ufuk Bayraktar'ın "Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Vermek zorunda da değilsin" dediği, mekan sahibinin de Niye vereyim? Bir tane canım var. 17 saat çalışıyorum" dediği duyuluyor.

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi. Dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indiren Bayraktar gözaltına alındı.

Ufuk Bayraktar'ın mekan sahibiyle konuştuğu anların videosu da ortaya çıktı.

6 ay hapiste kalmıştı

43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ufuk Bayraktar 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı.

