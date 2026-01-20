  1. Ekonomim
Oyuncu Ufuk Özkan için hastane ziyaretleri yasaklandı

Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, hastane ziyaretlerinin yasaklandığını bildirdi. Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’a ‘Influenza A’ teşhisinin de koyulduğu açıklandı.

"Geniş Aile", "Emret Komutanım" ve "Aile Terbiyesi" gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinde üst solunum yolu enfeksiyonu başladığını ve influenza testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Doktorların bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını da aktaran Özkan, hastane odasına ziyaretlerin yasaklandığını söyledi.

Umut Özkan'ın açıklaması şöyle:

“Bu aşamada sektörün yapacağı paylaşımlar, donör bulunması sürecinde bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli bir durumu yeniden paylaşmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymaktayım. Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır.”

