Oyuncu Ufuk Özkan’dan organ nakli sonrası ilk açıklama

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yapılan organ naklinin ardından açıklamada bulundu.

Medipol Sağlık Grubu Organ Nakli Bölümünden verilen bilgiye göre, uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan, başarılı bir organ nakli operasyonu geçirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nün cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, hem oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ufuk Özkan da yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardı. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevenim olduğunu düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz."

