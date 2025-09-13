  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Öz Büro İş Sendikası'nın grev kararı 'milli güvenlik' nedeniyle ertelendi
Takip Et

Öz Büro İş Sendikası'nın grev kararı 'milli güvenlik' nedeniyle ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Öz Büro İş Sendikasının Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerindeki grevi "milli güvenliği bozucu nitelikte" görülerek 60 gün ertelendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öz Büro İş Sendikası'nın grev kararı 'milli güvenlik' nedeniyle ertelendi
Takip Et

 Öz Büro İş Sendikasının grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.

Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deGündem

 

Özel: Biz Kılıçdaroğlu'nu partiden atmak değil baş tacı yapmak isterizÖzel: Biz Kılıçdaroğlu'nu partiden atmak değil baş tacı yapmak isterizGündem

 

Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı