Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, geride bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılmasının ardından mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum atanmıştı.
Öz çiftinin şirketine atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü. Son paylaşılan bilgilere göre Ergün, ardında bir not bırakarak İstanbul Başakşehir’deki evinin balkonundan atlayıp hayatına son verdi.
Söz konusu notta şu ifadeler kullanıldı:
“Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım...”
Show TV'nin haberinde aktarılana göre, ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.