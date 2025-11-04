  1. Ekonomim
Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında 6 kişi tutuklanırken, 2’sine adli kontrol uygulanıp yurt dışındaki 2 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturması: 6 kişi tutuklandı
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarıı kapsamında sürdürülen soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

