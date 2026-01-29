Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye dünyanın yeni güç merkezlerinden biri!

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sadece Müslüman dünyasında değil, belki küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazandığını ve değerli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Türkiye Yüzyılı" stratejik programının düzenli bir şekilde uygulandığını söyledi.

Mirziyoyev, Ankara'nın sesinin uluslararası arenada daha gür şekilde yankılandığını belirterek, "Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun Özbekistan'ı sevindirdiğini dile getiren Mirziyoyev, bu başarılar dolayısıyla Özbek halkı ve kendisi adına Türkiye'yi tebrik etti.

İki ülkenin tüm hedeflerinin gerçekleşiyor olmasının dayanışma, birlik ve beraberlik neticesi olduğunu söyleyen Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan'ın son yıllarda çok fazla çalışma yaptığını ancak hedeflerinin daha da yüksek olduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Dördüncü Toplantısı kapsamında verimli görüşmeler yaptıklarını aktararak, İstanbul'da Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" Merasimi ve Hatay'da inşa edilen konutların açılışının ilişkiler tarihinde şüphesiz silinmez iz bırakacağını söyledi.

Türkiye ile Özbekistan'ın dillerinin, kalplerinin ve niyetlerinin aynı olduğunu, bir sorun olduğunda beraber netice için çalıştıklarını vurgulayan Mirziyoyev, "Gerçekten ana dilimiz ve kutsal dinimizin müşterek olması dolayısıyla kardeş Türk halkından bizi hiçbir mesafe ayıramaz." dedi.

"Türkiye'nin desteğini her zaman hissediyoruz"

Mirziyoyev, bugünkü ziyaretin iki ülke arasındaki Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanışının 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Son yıllarda ortak çabalarımızla kapsamlı stratejik ortağımız haline gelen Türkiye'nin desteğini her zaman hissetmekteyiz, ilgiyle görmekteyiz, saygıyla karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mirziyoyev, bu küresel etkinliklerin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Mirziyoyev, bugün Özbekistan-Türkiye dostluğunun karşılıklı güven, saygı ve uzun vadeli dayanışma ruhuyla hızla büyüdüğünün altını çizerek, işbirliğinin mevcut durumunu ve geleceğini analiz ettiklerini anlattı.

Her alanda somut projeler ve hedefler belirlediklerini kaydeden Mirziyoyev, 2026'da tüm alanlarda ikili ilişkilerin hızlı gelişimi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Mirziyoyev, her alanda ayrı ayrı herkese talimat verdiklerini ve bunun kontrolünü yapacaklarını dile getirerek, YDSK toplantılarını düzenli yapmak, Karma Ekonomik Komisyon ve Stratejik Planlama Mekanizmalarından da verimli istifade etmek konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, tüm bakanlık ve yerel düzeylerde diyalog için yeni bir format olarak ortak komitelerin faaliyetlerini başlatmaya karar verdikleri bilgisini paylaştı.

Liderler, Özbekistan'ın Hatay'da inşa ettiği deprem konutlarının anahtarlarını teslim etti

Kültürel, beşeri alandaki ilişkilerin geliştirilmesi, tiyatroların, sinema haftalarının, sergilerin gerçekleştirilmesi, inanç turizmi imkanlarından faydalanılması konusunda oy birliklerinin olduğunu dile getiren Mirziyoyev, müzakerelerin sonunda varılan tüm mutabakatların zamanında gerçekleştirilmesi için geniş kapsamlı yol haritasının onaylanacağını söyledi.

Mirziyoyev, İstanbul'da Özbek okulunun temel atma törenine tanıklık ettiklerini, Türkiye'de ilk Özbek okulunun inşa edilmesinin son yıllarda iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin kalite açısından yeni düzeye yükseldiğinin bariz bir ifadesi olduğunu anlattı.

Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini açtıklarını, Ali Şir Nevai Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerinin başlatıldığını aktaran Mirziyoyev, Taşkent'te bulunan Türk okulunu genişletmek için ek arsa tahsis edilerek büyütülmesi konusunda anlaştıklarını paylaştı.

Mirziyoyev, "İstanbul'daki 600 kişilik yeni Özbek okulu, buradaki Özbek vatandaşlarımızın çocukları için kendi ana dillerinde eğitim görmeleri için uygun bir fırsat yaratacak. Bu, bilim ve eğitimi, hayatın anlamı olarak gören atalarımızın, 'okul dünyanın en yüce yapısıdır' görüşüyle örtüşmektedir. " dedi.

Hatay'daki Özbekistan Mahallesi'nin açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mirziyoyev, 3 yıl önce meydana gelen depremin, Türk halkının sabrını, metanetini ciddi anlamda sınadığını dile getirdi.

Mirziyoyev, "dost kara günde belli olur" atasözünü hatırlatarak, halkının o zor günlerde Türk halkının acısını ve ıstırabını kendi meseleleri gibi kabul ettiğini ve dayanışma gösterdiğini söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ülkesinden çok sayıda arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye geldiğini ve deprem bölgelerinde çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Mirziyoyev, bu çalışmalarla ülkesinin "kardeşlik görevini" yerine getirdiğini vurguladı.

Mirziyoyev, Hatay'da inşa edilen deprem konutlarının, "atayurdunun mütevazı bir katkısı olarak" kabul edilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Bu müreffeh yerleşimler ve güzel binalar zorlu sınavlarda başlarını eğmeyen cesur Türk halkıyla olan ebedi dostluğumuzun parlak bir sembolü olacaktır. Yeni evleriniz hayırlı olsun.

Bugünün istikrarsız ve hızla değişen dünyasında temiz hedeflerimizi iyi niyetlerle birleştirip cesurca ilerlersek aynı köklere sahip halklarımızı hiçbir güç, hiçbir tehlike yenemez. Bu vesileyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, aziz kardeşimi, Özbekistan'a, İmam Buhari'nin ülkesine, Emine Hanımefendi ile ziyaret etmeye davet ediyorum. Kardeş Türk halkına ve güzel ülkenize barış, huzur ve devamlı kalkınmalar diliyorum. Şimdiki bizim sağlam dostluğumuza nazar değmesin diyorum."

Hatay'da deprem konutları teslim töreninde, liderler bazı ailelere, yapılan konutların anahtarlarını teslim etti.

Mirziyoyev, tören sonunda yaptığı konuşmada, Hataylılardan müteşekkil bir heyeti Nevruz Bayramı'nda Özbekistan'a davet etti.