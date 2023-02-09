Özbekistan Türkiye'de sahra hastanesi kuracak
Özbekistan, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için ekipman ve 71 kişilik sağlık ekibi gönderdi.
10 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda ülkeden bölgelere yardımlar gelmeye devam ediyor.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Savunma Bakanlığı'na bağlı 71 kişiden oluşan askeri sağlık personelinin, Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için gönderildiği bildirildi. Söz konusu ekibin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların tedavisi amacıyla çalışacağı belirtildi.
Açıklamada, Taşkent'ten Gaziantep'e hareket eden uçakta, tam donatımlı sahra hastanesi için gereken ekipmanların yanı sıra aralarında tıbbi ilaç ve malzemelerden oluşan insani yardımın da bulunduğu kaydedildi.
Özbekistan hükümeti, daha önce 100 kişiden oluşan kurtarma ekibiyle insani yardım malzemeleri göndermişti.