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Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanatçı Özcan Deniz hakkında ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı
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Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

5 Mart'ta ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

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