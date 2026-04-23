Özdağ: 29 Ekim'de Cumhuriyet İkramiyesi vereceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda dini her 29 Ekim’de emeklilere "Cumhuriyet İkramiyesi" vereceklerini vaat etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu vatanın kalkınmasında alın teri olan emeklilerimizi, açlık sınırına mahkum eden sisteme son vereceğiz! Dini bayramlarımızdaki ikramiyelere ek olarak; 29 Ekim’de, emeklilerimize nefes aldıracak ‘Cumhuriyet İkramiyesi'ni hayata geçireceğiz. Cumhuriyetin bereketi her haneye girecek!" ifadesini kullandı.