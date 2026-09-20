Özdağ: Alım gücü her yerde büyük oranda düşmüş durumda

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir programı kapsamında Espark AVM’yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin gözlemlerinin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gittiği illerde pazar ve AVM ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Özdağ, Eskişehir’de zaman kalmadığı için pazar ziyareti yapamadığını ancak AVM’yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

“Alım gücü her yerde büyük oranda düşmüş durumda”

AVM’lerin ticaretin yoğun gerçekleştiği ve belirli bir seçmen profilinin bir araya geldiği alanlar olduğunu ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

“Gördüğümüz şu; nasıl pazarda veya caddedeki dükkanda geçen seneye göre işler yüzde 50 düşmüşse AVM’lerde de aynı oranda bir iş düşüşü yaşanıyor. Bunu da zaten AVM ziyaretlerinde yapmış olduğumuz görüşmelerde tespit ediyoruz. Buna rağmen ‘AVM’ler neden bu kadar dolu’ derseniz, gelenlerin büyük bir bölümü alışveriş için gelmiyorlar. Gelenlerin büyük bir bölümü sosyal zaman kullanmak için geliyorlar. Hava soğuk olduğu zaman ısınmak için geliyorlar, hava sıcak olduğu zaman serinlemek için geliyorlar. Ama buraya bin kişi giriyorsa bu bin kişinin belki 150 tanesi gerçek anlamda bir alışveriş yapıyor. Çünkü alım gücü her yerde büyük oranda düşmüş durumda.”

“AVM bir sosyal yaşam merkezi”

AVM’lerle pazar yerleri arasında karşılaştırma yapan Özdağ, “AVM bir sosyal yaşam merkezi sadece. Mesela pazar sosyal yaşam merkezi değil. Pazara gidersiniz, alışveriş yaparsınız, çıkarsınız. Ama AVM öyle değil, sosyal yaşam merkezi. Üstünde biliyorsunuz bir de yemek bölümü var. Tabii bizim kültürümüze de bir anlamda uygun. Çünkü kapalı çarşı kültürünü ortaya çıkartan millet Türk milleti. Bu da biraz modifiye edilmiş, değiştirilmiş kapalı çarşı” dedi.

AVM esnafının durumuna ilişkin soruya Özdağ, “Korkunç yüksek kiraların baskısı altında kalıyorlar” yanıtını verdi.

AVM çalışanlarının çalışma koşullarına da değinen Özdağ, “AVM çalışanları açısından baktığınızda haftada 7 gün çalışma var. Bu insani değil. Onun için biz AVM’lerde 6 günlük çalışmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.