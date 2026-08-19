Özdağ: İleride çıkacak bir başka af yasası daha olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı'nın açılışını yaptı. Açılışın ardından konuşan Özdağ, Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "çerçeve yasa"ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'ya af yasası Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi" diyen Özdağ, birçok değerli ceza hukukçusunun, bu yasanın sakıncaları konusunda yazıları, dilekçeleri bulunmasına rağmen yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını belirtti.

Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"PKK affı böylece yürürlüğe girmiş oldu. Bu yasanın uygulanması sırasında ortaya birçok hukuki ve siyasi sorunun çıkacağını çok net bir şekilde şimdiden görüyoruz. Mesela 'Bu yasada yapılan düzenlemeler, Murat Karayılan'ın yarın Ankara'da ve İstanbul'da sokakta rahatlıkla dolaşabileceği bir hukuki çerçeve oluşturuyor' görüşü kıymetli hukukçular tarafından dile getirilmeye başlandı bile. Ancak mesele sadece bu af yasası değil. Bu af yasasıyla birlikte PKK ve Öcalan'ın taleplerini karşılayacak yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılacağı görülüyor ve bu anayasal ve yasal düzenlemeler yapılırken Abdullah Öcalan'ın önemli bir görev üstleneceği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu son açıklamadan sonra netleşmiş durumda. Devlet Bahçeli, Öcalan'ın af yasası oluşurken üstlendiği işlevden övgüyle bahsederek, bundan sonra da katkıda bulunması için kendisine bir misyon ve unvan verilmesi gerektiğini ifade etti. Esasen PKK'lı terör örgütü şefleri, Avrupa'dan ve Kandil'den yapmış oldukları açıklamalarda, af yasasında bahis konusu olmayan üçüncü bir komisyondan ve bu komisyona başkanlık yapacak Öcalan'dan bahsetmeye başladılar bile.

"Görüşlerimi paylaştığım için beş ay tutuklu kaldım"

Türkiye şimdi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i tartışır ve yıkıma sürüklerken, kurucu önderleri arasında, tırnak içinde, narko terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da olduğu bir anayasa yapım süreci başlıyor demek ki. Bu konuda Zafer Partisi olarak görüşlerimizi son birkaç günde, son bir ayda değil, bu süreç başladığı günden itibaren Türkiye'nin her yerinde düzenlediğimiz mitinglerle, panellerle, konferanslarla, yürüyüşlerle Türk halkıyla paylaştık. Bu görüşlerimizi paylaştığımız için beş ay Silivri'de tutuklu olarak tutuldum ve hiç dahlim olmayan bir suç isnadıyla mahkum edildim. Ama bütün bu baskılar, tutuklamalar, Zafer Partisi'ni Türk milletine doğru bildiklerini söylemekten alıkoyamadı, bundan sonra da alıkoyamayacak.

"PKK affına karşı çıkanlar mahkemelere sürükleniyor"

Bu süreçte yine görüyoruz ki PKK affı ve Anayasa'nın değiştirilerek Türkiye'nin Yugoslavyalaştırılması, Lübnanlaştırılması, Iraklaştırılması, Türk milletinin etnisitelere ve mezheplere bölünmesine karşı çıkan aydınlar, siyasetçiler, vatandaşlar ağır bir baskı altına alınacaklar. Bundan dolayı PKK'nın, PKK yandaşlarının önü açılırken, hukuksuz açıklamaları ve eylemlerine hoşgörüyle yaklaşılırken, meydanlarda 12 kişiyi yakarak öldürmüş, bebekleri katletmiş birisi 'pişman değiliz' diye bağırırken, hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvikten soruşturma açılmazken, 15 Ağustos'ta PKK'nın lanet ve uğursuz terör eylemini kutlamak için Mersin'de, Adana'da, Ankara'da üç ilçede eylemler yapılırken, bu eylemlerle ilgili, yani Türk askerlerinin şehit edilmesini kutlayan eylemlerle ilgili soruşturma dahi açılmazken, bu eylemlere karşı çıkan, PKK affına karşı çıkan, 'Mehmetçik katillerine af yok' diyen yurttaşların mahkemelere sürüklendiğini görüyoruz. Özetle, PKK'nın, bölücülerin önü açılırken vatanseverlerin, Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerinin baskılarla susturulmaya çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Zafer Partisi olarak bu baskılara karşı, bu yıldırma çabalarına karşı, olası provokasyon girişimlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

"İleride çıkacak bir başka af yasası daha olacak "

Özdağ, "çerçeve yasa" kapsamında, 3 bin 400 PKK'lının serbest bırakılacağının Tuncer Bakırhan tarafından bir televizyon programında açıklandığını söyledi. Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi bu serbest bırakılacak olanlar herhalde komşunun bahçesinden erik çaldıkları için hapse girmediler. Terör eylemlerinden dolayı hapse girdiler. Bir de bu yasanın adam öldürenleri kapsamadığı söyleniyor. Kimin kimi öldürdüğünü nereden biliyorsunuz? Mesela şimdi Kuzey Irak'tan, Suriye'den, İran'dan Türkiye'ye gelecek olan PKK'lılar gelip 'Ben şu çatışmaya girdim, şu çatışmada bulunuyordum, şu çatışmada da şu pusuda da şöyle bir Türk askerini şehit ettim' diye açıklama mı yapacak? Tabii ki yapmayacak. Bazıları halkı aldatmak için, 'Türk devleti kimin kimi öldürdüğünü, şehit ettiğini biliyor' diyor. Bu doğru değil. Tahminler var, o da kısmen. Ama hukuki bir kanıt yok. Bu anlamda hukuki kanıt olmadığı için, 'Ben bu eyleme katılmadım' diyenin ifadesi kabul edilecek. Ayrıca yine Tuncer Bakırhan, bu yasanın birinci etap olduğunu da ifade ediyor. Yani anlaşılan, bugün açıklanmayan ama ileride çıkacak bir başka af yasası daha olacak ve bugün kapsamayan suçlular da, ki onların sayıları çok daha az, büyük bir bölümü çıkıyor, onlarla kapsama ikinci yasayla alınacaklar."