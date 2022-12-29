Özdağ: İŞİD, ülkemizde adeta cirit atıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin Suriye ve sığınmacı politikası sonucunda Türkiye'nin adete "iç savaş coğrafyası"na dönüştüğünü ileri sürdü.

Terör örgütü İŞİD'in Türkiye'ye her geçen gün daha çok yerleştiğini iddia eden Özdağ, "Türkiye'yi yeni hedef seçen İŞİD, ülkemizde her geçen gün biraz daha kök salmaktadır. İŞİD, ülkemizde adeta cirit atmakta, ülkemizin kılcal damarlarına sızmakta, Türkiye'yi savaş alanı olarak incelemektedir. Türk devletinin güvenlik ve istihbarat örgütlerimizin reflekslerini incelemektedir. Ülkemizde güvenli evler, cephanelikler ve eğitim merkezleri oluşturmaktadır. Türk çocuklarının beyinlerini yıkayarak milli ve dini kimliklerini yok etmekte yerine sahte bir İslam anlayışı koyarak demokrasinin şirk olduğunu beyinlere kazımaktadır." diye konuştu.

Bu beyinlerin gelecekte Türkiye'yi kana boyayacak intihar bombacılarının beyinleri olduğunu savunan Özdağ, İŞİD'in saldırılarından ve operasyonlarda yakalanan sözde örgüt yöneticilerinden örnekler verdi.

Bu yıl 37 ildeki 162 operasyonda 1179 örgüt üyesinin yakalandığını dile getiren Özdağ, daha yakalanmayan ve dışarıda gezen onlarca teröristin olduğunu söyledi.

Ankara, Adana, İstanbul, Kayseri, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa'nın en fazla İŞİD operasyonunun yapıldığı iller olduğuna ifade eden Özdağ, "Bu operasyonlar ve yakalanan örgüt yöneticileri İŞİD'in karargahını Türkiye'ye taşıdığını gösteriyor. İŞİD artık bir Suriye ve Irak örgütü değil, Irak ve Suriye'de kolları olan bir Türkiye örgütüne dönüşmüş." görüşünü savundu.

"İlahiyat fakültelerinde felsefe, sosyoloji dersleri kaldırılıyor"

İlahiyat fakültelerinde felsefe ve sosyoloji derslerinin kaldırıldığını iddia eden Özdağ, şöyle konuştu:

"İlahiyat fakültelerimiz medreseleştiriliyor. Arap ülkelerine yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi yollanarak Cumhuriyetin ilahiyat fakültelerinin bilgi anlamında çok gerisinde olan bir zihniyet Arap ülkelerinden Türk ilahiyatlarına taşınmak istenmektedir.

Sadece ilahiyat fakültelerinin medreseleştirmekle kalmamakta Doğu Anadolu'da medreselerde hızla yayılmaktadır. 2020 yılında Dicle Üniversitesinde 'Günümüz Bitlis Medreselerinde Mantık Eğitimi; Norşin Medreseleri' diye bir yüksek lisans çalışması yapılıyor. Bir devlet üniversitesinde illegal bir yapının bilimsel araştırma konusu olduğunu görüyoruz. Mantık eğitimi dedikleri de 14. Yüzyıl mantığı. Sadece Bitlis'te 23 medrese faaliyet gösteriyor. Bu medreselerden mezun olanlar da kendilerini imam hatipten mezun olanlardan daha zeki, akıllı, bilgili ve üstün görüyorlar. Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da imam hatip olarak atanıyorlar."