Özdağ: İspanya Başbakanı Sanchez TBMM'ye davet edilmeli

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında durduklarını belirten Özdağ, sivil toplum kuruluşlarını İran'a yardım yapmaya çağırdı.

"İran'da büyük bir saldırı var. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından iki delinin saldırısı; birisi Trump denen bir deli, diğeri de Netanyahu denen bir deli. Trump bir firavun ve Netanyahu da günümüzün Führer'i" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

“Bu Führer'e ve firavuna karşı da İran direniyor. İran'ın yanındayız, İran'la birlikteyiz. Müslüman bir ülke İran, komşu bir ülke. Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana da aramızda herhangi bir problemin olmadığı bir ülke. Onu mollalarla suçluyorlar; peki niye İsrail'e hahamların rejimi diye suçlamıyorsunuz? Dünyada bir tane şeriat devleti var; Tevrat diyerek, güya Musevilik diyerek şeriat devletini İsrail kurmuştur. Eğer bir tehlike varsa bugün İsrail tehlikedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticileri bugün din devleti oluşturmak istiyorlar. Onlar da Evanjelist papazların resmi ve Oval Ofis'te terapiler yapan bir ülke.

"İran'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardım etmesi gerekmektedir"

İran'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardım etmesi gerekmektedir. İran Büyükelçiliği ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşülerek İran uzun zamandır bir saldırı altında; evler yıkılıyor, hastaneler yıkılıyor, okullar vuruluyor, çocuklar öldürülüyor. Bunların hakikaten yiyeceğe ihtiyaçları var mı, barınmaya ihtiyaçları var mı, çadırlara ihtiyaçları var mı? AFAD nerede, Kızılay nerede? Yardımlar yapılıyor mu, niçin kampanyalar başlatılmıyor? Sivil toplum kuruluşları ve partiler nerede? Filistin ve Gazze konusunda hassasiyet göstermek sivil toplum kuruluşlarının göreviydi ve onlara çok teşekkür ediyorum; her türlü hükümetin engellemesine rağmen gereğini yaptılar. İran'a karşı da duyarlılığımızı göstermek mecburiyetindeyiz. Özellikle Türkiye'nin göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle İran'a, sivil toplum kuruluşlarına, hükümete ve partilere yardım yapmaya; diplomasiyle beraber neye ihtiyaçları varsa o konuda yardımlar düzenlemeye davet ediyorum"

"Gel tarihe not düş"

İspanya Başbakan'ı Pedro Sanchez'in TBMM'ye davet edilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, Sanchez'in Genel Kurul'da konuşma yapması gerektiğini görüşünü paylaştı.

Özdağ, şunları kaydetti:

"İki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim; Pedro Sanchez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmelidir. Şimon Peres'e “One minute” dedikten sonra, gerçi beş saat sonra 'Ben bunu Şimon Peres'e söylemedim, moderatöre söyledim' diye bir açıklama yapmıştı o zamanki hükümetin başkanı. O günden sonra arayı düzeltmek adına Şimon Peres davet edildi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturma yaptırıldı. Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Meclis başkanısın, gel tarihe not düş. Şimon Peres'ten korktuğunuz için onu buraya davet etmiştiniz, konuşturma yaptırmıştınız. Yahudi lobilerinden korktunuz. Gelin, bu sefer de Pedro Sanchez'i çağırın ki biz de sizde Amerika'nın emperyalizmine, Amerika'nın İran'a yapmış olduğu saldırıya karşı olduğunuzun samimiyet testini olarak bunu gösterelim. Bu bir turnusol kâğıdıdır ama yapamazsınız, çağıramazsınız, davet edemezsiniz.

Buradan Türkiye-İspanya Dostluk Grubu Başkanı'na sesleniyorum; şu anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Hadi gel, sen çağır; sen de çağıramazsın. İspanya'ya gidin de o şahsa ödül verin. Nobel Barış Ödülü'ne Türkiye olarak aday gösterdiğimizi söyleyin. Ülkemizi savaşa sokmuyoruz diye övünüyorsunuz ama gelinen noktada bugün İran'a, Gazze'ye saldırıların bir müsebbibi varsa bu hükümettir. Bu hükümet İsrail'in ve ABD'nin şımarıklığına vesile olmuştur."