Özdağ: Kısa sürede kararımızı açıklayacağız

ANKARA

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 28 Mayıs günü yapılacak ikinci tur öncesi, Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA ittifakını ana omurgasını oluşturan Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Toplantıya dakikalar kala, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sığınmacıların gönderilmesi, terörle mücadeleye yönelik kararlılık mesajları veren ve bu konularda hükümet partisinin geçmişteki olumsuz uygulamalarını hatırlattı ve “Vatanını seven sandığa gelsin” mesajını verdi. Zafer Partisi ziyareti, ikinci turda, ATA ittifakı ve ATA ittifakı adayı Sinan Oğan’ın desteğini alma yönünde arayış çerçevesinde gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak ve Genel Sekreter Cezmi Polat katıldı.

Özdağ: Sayın Oğan ile görüştüm, ATA ittifakı partileri ve Sayın Oğan ile bir kez daha görüşeceğim

İki lider açıklamayı birlikte yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Ortak Mutabakat Metnini ve düşüncelerini, Anayasa değişikliği düşüncelerini aktardıklarını vurguladı ve Özdağ’ın sorduğu sorulara yanıt verdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var” dedi.

Ümit Özdağ ise toplantıdan önce basına duyurulmayan bir toplantıyla Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ile bir görüşme yaptığını ve yeniden bir araya geleceklerini, ayrıca ATA ittifakını oluşturan partilerle de görüşeceğini vurguladı. Özdağ, politikalara yönelik sorular sorduklarını ve yanıtlarını değerlendireceklerini belirterek, “Kısa süre içinde Türk kamuoyuna kararımızı açıklayacağız” dedi.

Bu arada toplantıda Kılıçdaroğlu’nun Ortak Mutabakat Metnindeki terör, göçmen sorunlarına yönelik tutumları yanında, özellikle Anayasa değişikliği konusundaki maddeleri gündeme getirerek Ümit Özdağ’ın ve Sinan Oğan’ın kamuoyuna da yansıyan endişeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.