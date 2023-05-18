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Özdağ: Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile görüşme konusunda açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme konusunda açıklama yaptı.

Özdağ, Flash Haber TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı adaylarından birini destekleme kararı aldıklarında, seçmenlerinin o adaya direkt oy vermeyeceğini, durumu sorguladıktan sonra karar alacağını dile getiren Özdağ, "Onun için seçmenimizi doğru şeyi yaptığımıza ikna etmek zorundayız ama sadece kendi seçmenimizi değil. A'yı desteklersek geçen seçimde B'ye oy veren seçmeni de A'ya ikna edecek şekilde meseleye yaklaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki açıklamalarına işaret ederek, "Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Özdağ, bir soru üzerine 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yüz yüze görüştüğünü belirtti.

Kendisinin de yarın Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini belirten Özdağ, yarın Oğan'ın da Kılıçdaroğlu ile görüşeceğine ilişkin söylentilerin hatırlatılması üzerine bu konuda bilgisi olmadığını ifade etti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ve Oğan ile üçlü bir görüşme yapabileceklerini, bunun da yarın netleşeceğini bildirdi.

"Yarınki görüşmeden bir destek açıklaması çıkma olasılığı var mı?" sorusu üzerine Özdağ, "Hayır, bu süreçler böyle kolay değildir. Biz kendisiyle görüşeceğiz, Sinan Beyle görüşeceğiz. Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Tabii ki Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek. Bu bir süreç gerektirir ama bunlar hızlı da olabilir. Öbür taraftan başka görüşme dizileri de sürebilir." diye konuştu.

 

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