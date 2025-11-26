Özdağ: Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz?

Ümit Özdağ, Sözcü TV'de katıldığı yayında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmralı ziyaretine ilişkin sert ifadeler kullanan Özdağ şu açıklamalarda bulundu:

"Yani Türkiye'de bir devlet-millet kenetlenmesi yok da bu Öcalan'la görüşünce mi olacak? Milli birlik Türk-Kürt-Arap diye milleti 3 etnik gruba bölerek mi sağlanacak? Bu sürece karşı çıkanların akılları yetmiyormuş diyor ya. Peki 1984'ten 2024'e kadar siz de karşı çıkmadınız mı kardeşim? 40 sene aklınız yetmiyor muydu? bu sene mi akıl baliğ oldunuz.

Bebek katili Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz? Bir başka terör örgütü de yalandan kendini lağvettim derse 'Bunları da affedelim bunların alnı secdeye geliyordu' deyip de yani bir devlet bunları yapar mı? Bunları Bahçeli'nin cevaplaması gerekiyor. Ne değişti kardeşim ne değişti. Ne değişti de Öcalan, bir bebek katili olmaktan çıktı da kurucu önder oldu?"