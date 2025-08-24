Özdağ: PKK, Türkiye açılmış bir su savaşıdır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bursa ziyaretimizin ikinci gününde orman yangınlarından en çok etkilenen Gürsu'nun Karahıdır Mahallesi'ndeydik. Manzara ürkütücü ve iç karartıcı. Su fakiri ülkemiz, orman yangınlarıyla daha da kuraklaşıyor. Zafer Partisi olarak ekolojik yaşamın sürdürülebilir şekilde hayatta kalması için radikal önlemler alınması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'nin değil ormanlarını, bir tek ağacını gözden çıkarma lüksü yoktur" notuyla video paylaştı.

Özdağ videoda şunları kaydetti:

"Mevcut orman yangını stratejisi iflas etmiştir"

"Türkiye'nin değil ormanlarını, bir tek ağacını gözden çıkarma lüksü yoktur. Karahıdır Mahallesi'nde çıkan orman yangını 30 metre kala mucize müdahaleyle ve söndürme çalışmaları ile durmuş değildir. Bu köye Allah yardım etmiş, bu köy yanmadan kurtulmuş. Mevcut orman yangını stratejisi iflas etmiştir. Bunun kökten değiştirilmesi gerekiyor. Küresel ısınmanın arttığı ve sabotajların yoğunlaştığı bir dönemde klasik yangınla mücadele yöntemleriyle yangınlara karşı başarılı olunamaz. Personel sayısı az, araç ve gereç sayısı az. Orman yangınlarında, ormanın tabanı öncelikle yanıyor. Bu tabanın yanmasını önleyici önlemler alınmıyor. Bunun için bölgedeki köylülerle işbirliği yapılabilir. Orman zemininden toplanan her yüz kilo orman zemininden malzemeye ödenecek bir parayla bu sağlanabilir. Köylülerin buna ilgi göstermediği yerlerde taşeron sistemiyle bu yapılabilir.

"PKK terörü Türkiye açılmış bir su savaşıdır"

Mevcut bir gölet sistemi var fakat bu çok yetersiz. Gölet sisteminin geliştirilmesi gerekiyor. Keza özellikle denize yakın bölgelerde önceden döşenecek boru hatalarıyla, deniz suyunun çok hızlı bir şekilde aktarılması gerçekleştirilmelidir. Çanakkale'de deniz kenarında dönümlerce orman yandı. Eğer daha önceden önerdiğimiz kanallarla ve boru hatlarıyla sulama sistemi olsaydı, bu engellenmiş olurdu. Hiçbir şey küresel ısınma çağında, yangınların durdurulmasından daha önemli olamaz. Bunların maliyetini üstlenmeliyiz. Yangını daha başlamadan durdurmalıyız çünkü ormanlar azaldıkça, azalan yağışlar daha da azalıyor. Türkiye çölleşme sürecine giriyor. Bu ülkenin çöl olmasını engellemeliyiz. Son 20 yılda ortadan kaybolan yüzlerce gölümüz var ve bunlar geri dönmeyecek şekilde gidiyor. Ülke su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Su savaşı yaşayan bir ülkeyiz. PKK terörü Türkiye açılmış bir su savaşıdır aynı zamanda. Şimdi PKK terör örgütü aracılığıyla, bu sözde komisyon vesaireler elde edilmek istenen sonuç GAP bölgesinin su kaynaklarının Türkiye'den koparılmasıdır. Bunu bilmeli Türk milleti ve bir milletin elinden suyu alırsanız herşeyi alırsınız. Türkiye su kaynaklarını yeterince değerlendirmiyor. Biz su politikalarının kökten değiştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Yangınla mücadelede önerdiğimiz yeni politikalar da su politikamızın bir parçasını oluşturuyor."

"Eğer 18-34 yaş arasındaki gençler sandığa giderse, Türkiye'nin kaderini değiştirebilir"

Gençlere özel bir vurgu da yapan Özdağ, onların siyasette belirleyici rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Ben gençlerimize seçmen gözüyle bakmıyorum, onları öğrencilerim, çocuklarım gibi görüyorum. İngiltere'de 16 yaşında oy kullanılıyor, Türkiye'de de bu yaş sınırının aşağıya çekilmesi gerekir. Eğer 18-34 yaş arasındaki gençler sandığa giderse Türkiye'nin kaderini değiştirebilir" diye konuştu.