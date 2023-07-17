Özdağ: Suriyeliler ucuz iş gücü diyenler, Türk işçisinin aç kalmasını isteyenlerdir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de, çok sayıda sığınmacının çalıştığı İzmir Ayakkabıcılar Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Özdağ’a yaşadıkları sorunları anlatan bir ayakkabı işçisi, “İnanılmaz derecede Suriyeli var, Afgan var, zenciler haddinden fazla var. Şu an bakmayın, görünmüyorlar. Sabahları ya da akşamları olsanız, bizden daha fazlalar. Sabahları 55 kişilik büyük otobüsle kendi muhitinden geliyorum. 55 kişinin içinde, 60 kişiyle geliyoruz ayakta, inan olsun 15 kişi Türk bulamazsınız.” dedi.

Ümit Özdağ ise şöyle konuştu:

"‘Suriyeliler, yabancılar ucuz iş gücü’ diyenler, Türk işçisinin, Türk emekçisinin aç kalmasını isteyenlerdir; hakkını alamamasını, işsiz kalmasını isteyenlerdir. Türkiye'nin, kendi anadilinde okuma bile bilmeyen ucuz işgücüne ihtiyacı yok. Türkiye'nin aksine, ekonomik sıçrama yapabilmesi için yazılımcı gibi, doktor gibi, tekniker gibi işgüçlerine ihtiyacı var. Biz, onları yurt dışına yolluyoruz. Yerine, kendi anadilinde okuma-yazma bilmeyenleri Türkiye'ye getiriyoruz ve Türk işçisinin elindeki işi alıyoruz. Türk emekçisini aç bırakıyoruz. Türk, askerliğini yapmış, vergisini vermiş, ama sigortasız bırakılıyor. Hastaneye gitse parayı kendisi ödeyecek. Suriyeli hem sigortasız çalışıyor hem de onun sağlık masraflarını biz ödüyoruz. Olacak şey mi ya? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Ama oluyor. Neden? Saray rejimi Türkiye'yi böyle yönetiyor, onun için.”

Özdağ, sitedeki bir atölyede, Suriye’den gelen Türkmen bir sığınmacı ile sohbet etti. Özdağ, “Arkadaşımız Suriye'den gelmiş ve Türkmen. Yasalara göre, Cumhuriyet yasalarına göre, Türk kültür topluluğu içerisinde olanlar veya Türk soylu olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alabilirler. Ama almıyor. Türkmen olduğu için kendisi alamamış. Fakat birçok Arap aldı. Onu söyleyince ‘Taraftara daha öncelik veriliyor’ diyor. Evet, meselenin bir boyutu da bu, çok önemli bir boyutu da bu.” dedi.

"Bunlarla mücadele etmek zorundayız"

Özdağ’ın ziyaret ettiği Adem Yayla ise “Bu işletmenin sahibiyiz. Biz, Suriyeli çalıştırmıyoruz yıllardır, ama bunlarla mücadele etmek zorundayız şu an. Fiyat olarak çok zorlanıyoruz. Bunlar uygun çalışıyorlar. Fiyatları düşüyor. Çünkü bunlarda vergi yok, sigorta yok, BAĞ-KUR yok. Biz, bunlarla mücadele etmekte çok zorlanıyoruz.” diye konuştu. (ANKA)