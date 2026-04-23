Özdağ: Türkiye demografik bir krizle karşı karşıya

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kırtasiye seti dağıtan Özdağ, ardından Türkiye’de eğitim, ekonomi ve güvenlik konularına dair eleştirilerini sıraladı.

İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Özdağ, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, 23 Nisan’ın bu üzücü gelişmelerin gölgesinde kutlandığını söyledi. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Özdağ, özellikle eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Türkiye’de doğum oranları 1,4’e düşmüştür"

Özdağ, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na anneleri ve babaları tarafından emanet edilen gençlerin karşı karşıya olduğu eğitim sistemi içerisindeki en büyük sorunların başında, hiç şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın her türlü pedagojik ve bilimsel ilkeyi ihlal ederek tarikat ve cemaatleri eğitim sisteminin içerisine sokması gelmektedir. Her gün bir başka dernekle imzalanan anlaşmanın, liselere, ortaokullara yollandığını, lise müdürlerinin, ortaokul müdürlerinin, öğretmenlerin şikayetlerinden takip ediyoruz ve bu yaklaşım, bu uygulamalar, gençlerimizi gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin gençleriyle rekabet edebilecek yeteneklerle donanmalarından alıkoyuyor. 21. yüzyılın fırsatlarını ve meydan okumalarını yönetebilecek bir donanıma sahip olmadan mezun oluyorlar. PISA sınav sonuçlarının Türkiye açısından ortaya koyduğu budur” diye konuştu.

Ümit Özdağ, Türkiye'nin çocuk sayısı oranlarına göre, 1935’ten bu yana, nüfusun geneli içinde en az çocuğun olduğu bir yıldan geçildiğini söyleyen Ümit Özdağ, şöyle konuştu:

"Erdoğan üç çocuk yapılması gerektiğini söyledi. Doğrudur. 2,1 olmazsa doğum oranı bir millet azalır. Bugün Türkiye’de doğum oranları 1,4’e düşmüştür ve Türk milleti azalmaktadır. Sayın Erdoğan üç çocuk diyor ama hiç düşünüyor mu? Asgari ücretle çalışan bir baba üç çocuğa nasıl bakacak? Asgari ücretle çalışan bir anne ve baba ikisi birlikte nasıl bakacaklar? Toplum fakirleşiyor. Her gün okula giden üç çocuğumuzdan birisi aç olarak okula gidiyor. Ve okulların eğitim kalitesi düştüğü gibi önlerinde de torbacılar tarafından karşılanan çocuklarımızı görüyoruz. Uyuşturucu okul önlerinde dolaşıyor. Hani eski bir bakan torbacıların bacaklarını kıracağını söylemişti ya... Oysa bacakları kırılması gereken önce baronlar. Baronlarla tanışık olup torbacıların bacaklarını kırmanın faydası yok. Uyuşturucu bağımlısı sayısı arkadaşlar 3 milyonu geçmiş durumda ve sanal kumar bağımlıları milyonların üzerinde."

Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına da değinen Ümit Özdağ, bu tür saldırıların önlenmesi için eğitim ve güvenlik sisteminde yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi. Özdağ, "Şimdi ortaya yeni bir sistem kurulması şart. Biz de bu konudaki görüşlerimizi bakanlıklarla paylaşmaya hazırız. Allah korusun, yoksa daha bu tür olayların yaşandığı günleri göreceğiz. Bunu görmemek için bu meseleyi ortak aklı kullanarak hızla çözecek önlemleri Türkiye almak zorundadır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine" ilişkin ifadelerine de tepki gösterdi. Özdağ, "Avrupa Birliği yetkilisi, Türkiye, Rusya ve Çin’in oluşturduğu tehdide karşı Avrupa Birliği’ni ortak tavır almaya çağırdı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkeleri dünya gücü olmaktan çıktılar. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında geçen on yıllar içinde Avrupa’nın stratejik aklının bu kadar küçülebileceğini hiç düşünmemiştim. Birisi, yükselen devlet kapitalizmiyle 1 milyar 200 milyonluk nüfusuyla yeni hegemon olma adayı olarak görülen Çin; öbürü nükleer silahlara sahip ve 1917’den bu yana aşağı yukarı Avrupa’ya karşı sistemsel ve jeopolitik bir duruşu temsil eden Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu; öbürü ise NATO ülkesi, Avrupa Birliği’ne tam üye adayı Türkiye. Avrupa Birliği temsilcilerinin buna rağmen Türkiye’yi koydukları kategori, Rusya ve Çin’in yanında düşman ülke olmak durumunda.

"Ursula Hanım ve onun gibi düşünenlere güvendikleri bir psikiyatristle görüşmelerini önerebiliriz"

Önümüzde iki seçenek var, Ursula Hanım ve onun gibi düşünenlere güvendikleri bir psikiyatristle görüşmelerini önerebiliriz. Bu birinci çözüm. İkinci çözüm ise akıllarını başlarına alıp doğru siyasi ve jeopolitik değerlendirmeler yapabilmek için oturup masada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin nasıl sağlıklı bir zemine oturması gerektiğini konuşabiliriz. Biz Zafer Partisi olarak Avrupa’yı düşman olarak görmüyoruz. Avrupa’yı yanlış bir ilişki kurulmaya çalışılan bir ortak olarak görüyoruz. Nedir bu yanlış ilişki? Avrupa Birliği tam üyeliği. Her iki taraf da birbirine ve kendi halklarına bu konuda yalan söylüyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmayacağını Avrupalılar da biliyor, Türkiye’de hükümet de biliyor. Ama Avrupalılar alıyormuş gibi yapıyorlar, AK Parti hükümeti de 2002’den bu yana giriyormuş gibi yapıyor. Bu ilişki biçimi sağlıklı bir zemine oturmadığı için ilerleme kaydetmediği gibi ilişkileri de köklü bir şekilde zedeliyor. Şurası kesin bir gerçek ki Gümrük Birliği sürdürülebilir değil ve Zafer Partisi iktidarında Gümrük Birliği Anlaşması sona erdirilecektir. Ancak öte yandan Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticarete, Avrupa Birliği’nin de Türkiye ile ticarete ihtiyacı var. Onun için yeni bir ilişki modeli kurmak zorundayız. Biz burada serbest ticaret bölgesi modelini Avrupa Birliği’ne öneriyoruz. Bunun içeriğinin nasıl belirleneceği konusunda da taraflar arasında yapılacak rasyonel temele dayalı, karşılıklı menfaatleri gözeten anlaşma ve görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor."

Konuşmasının sonunda çevre sorunlarına değinen Özdağ, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda yürütülen mücadeleyi desteklediğini belirtti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çevre tahribatı yaşandığını öne süren Özdağ, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.